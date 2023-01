VS doet onderzoek naar in Bidens huis gevonden geheime overheidsdocumenten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een speciaal aanklager aangewezen die onderzoek gaat doen naar de vertrouwelijke documenten die bij president Joe Biden thuis zijn gevonden. Het onderzoek kan een schaduw werpen op de electorale kansen van de Democraat in 2024.

Medewerkers van Biden hebben meerdere geheime documenten gevonden. Zo ook in zijn huis in de staat Delaware. Dat bevestigt het Witte Huis, nadat Amerikaanse media woensdag al over de vondst hadden bericht.

Het geheime materiaal is aangetroffen "tussen persoonlijke en politieke documenten", zegt Bidens advocaat Richard Sauber in een verklaring namens het Witte Huis. "Op één na zijn al deze documenten gevonden in de opslagruimte in de garage van de residentie van de president in Wilmington. Een document bestaande uit één pagina is ontdekt tussen opgeslagen materiaal in een aangrenzende kamer."

Maandag werd al bekend dat afgelopen november geheime documenten van Biden zijn gevonden in zijn privékantoor bij een denktank in Washington. Ook de tweede partij geheime documenten stamt uit zijn tijd als vicepresident, meldt het Witte Huis.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over de Verenigde Staten Blijf met meldingen op de hoogte

Minister van Justitie Merrick Garland (rechts) en advocaat John Lausch (links). Foto: ANP/EPA

Speciaal aanklager Hur was advocaat

Minister van Justitie Merrick Garland is net als Biden een Democraat. Om de schijn van partijdigheid weg te nemen, heeft hij Robert Hur als special counsel aangesteld. Hur is een voormalige advocaat die tijdens het presidentschap van Donald Trump op het ministerie van Justitie werkte.

Eerder op de dag riep Trump op tot de aanstelling van een speciaal aanklager die "Biden net zo haat als Jack Smith mij haat". Daarmee verwees de oud-president naar degene die zijn omgang met geheime documenten onderzoekt.

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de Verenigde Staten. Bidens voorganger Trump is in een juridische strijd verwikkeld, omdat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten heeft meegenomen naar huis. Biden is hier zelf ook kritisch over.

Volgens Bidens advocaat is het per ongeluk gegaan

Biden belooft volledig aan het justitieel onderzoek te zullen meewerken. "Zoals ik eerder deze week zei: mensen weten dat ik geheim materiaal serieus neem. Ik heb ook gezegd dat we volledig meewerken aan de beoordeling door het ministerie van Justitie." Zijn advocaat Sauber is ervan overtuigd dat het onderzoek zal aantonen dat de documenten "per ongeluk op de verkeerde plek waren beland".

De tachtigjarige Biden zal naar verwachting in de komende maanden formeel een herverkiezingscampagne lanceren. De onthullingen over de documenten hebben hem al politieke kopzorgen bezorgd.

Eerder

Aanbevolen artikelen