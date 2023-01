Brand in Brussels kraakpand met 900 migranten, omstandigheden schrijnend

In een kraakpand in Brussel heeft donderdag een grote brand gewoed. Zo'n negenhonderd asielzoekers en vluchtelingen bewoonden het pand illegaal. Enkelen van hen raakten lichtgewond. Het pand is al weken een zorg voor Brussel vanwege grote uitbraken van ziektes door de slechte leefomstandigheden.

De brand brak uit op de derde verdieping van het gebouw en was snel onder controle. Een aantal bewoners van het pand raakte lichtgewond. Zij werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

Het pand dat in september vorig jaar werd gekraakt, is in zeer slechte staat en ook de hygiëne laat te wensen over. Zo wordt er geen vuilnis opgehaald en zijn veel toiletten verstopt. De douches zijn ondergelopen met water.

Door de slechte omstandigheden gaan verschillende ziektes rond, zoals difterie, tuberculose en schurft. Artsen zonder Grenzen is inmiddels een vaccinatiecampagne begonnen om grotere uitbraken te voorkomen.

Hulporganisaties klagen al langere tijd over de erbarmelijke situatie in het pand dat steeds meer mensen trok die nergens terechtkonden. Ook de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor is "zeer bezorgd" over de situatie, schrijft ze op Twitter.

Slechts 144 van de 900 mensen zijn geregistreerd asielzoeker

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer wilde het volledige gebouw evacueren, maar meerdere bewoners zouden hebben geweigerd het pand te verlaten.

Het gaat om het voormalige gebouw van de Belgische Belastingdienst. Sinds een aantal maanden wonen er honderden migranten in slechte omstandigheden.

Volgens het Rode Kruis gaat het om ongeveer negenhonderd mensen, terwijl er maar 144 mensen als asielzoeker staan geregistreerd. Deze groep heeft volgens de Belgische omroep VRT inmiddels elders opvang gekregen.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar de politie onderzoekt nog of er sprake is van brandstichting.

