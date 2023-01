Politie hervat ontruiming Lützerath, bezetters verschansen zich in tunnels

De Duitse politie is donderdagochtend verdergegaan met de ontruiming van het Duitse 'bruinkooldorp' Lützerath. Enkele bezetters hebben zich verschanst in een ondergrondse tunnel. Ze eisen dat de politie stopt met de inzet van zwaar materieel in het dorp, omdat die hun levens in gevaar brengt.

De mensen in de tunnel zijn op meerdere beelden te zien. Volgens activisten die in boomhutten in het dorp zitten, zoeken agenten naar de ingangen van de tunnel.

De politie maakt haast met de ontruiming van Lützerath, dat vlak bij Roermond ligt. Dat de ontruiming zo snel zou gaan, had de politie naar eigen zeggen niet verwacht.

Een groep activisten is intussen het hoofdkantoor van de politieke partij de Groenen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen binnengedrongen. Ze eisen een gesprek met energieminister Mona Neubaur van die deelstaat, waar Lützerath onder valt. Neubaur is lid van de Groenen.

De activisten vinden dat de minister medeverantwoordelijk is voor het besluit om Lützerath te slopen om er bruinkool te kunnen winnen. Ze eisen dat ze opdracht geeft de ontruiming per direct te staken.

Activisten gooiden met stenen en molotovcocktails

Neubaur is kritisch over de activisten die het dorp bezetten. Ze vindt het "onacceptabel" dat de activisten geweld tegen de politie gebruiken. Enkele bezetters gooiden woensdag met stenen en molotovcocktails naar agenten.

Donderdag werden vuurpijlen op agenten afgeschoten vanuit een bezet gebouw. De politie benadrukt dat de meerderheid van de bezetters zich vreedzaam gedraagt.

De actievoerders proberen te voorkomen dat energiebedrijf RWE de bruinkoolvoorraden onder het eeuwenoude dorp delft. Het gebruik van bruinkool draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Een jaar geleden waren de Groenen het nog eens met de activisten. Maar sinds de partij deel uitmaakt van de coalitie in Noordrijn-Westfalen zijn ze daarop teruggekomen.

