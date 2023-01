Verdachte steekpartij treinstation Parijs beschuldigd van poging tot moord

De man die woensdag voor en in het Parijse station Gare du Nord mensen met een steekwapen aanviel, wordt beschuldigd van poging tot moord. Dat meldt de Franse politie donderdag. Bij de steekpartij raakten zes mensen gewond.

De politie verhoorde de man in het ziekenhuis. Daar was hij geopereerd aan verwondingen die hij had opgelopen toen agenten hem neerschoten. Er is nog niets bekend over de identiteit van de man en zijn motief.

De verdachte is waarschijnlijk in 2000 in Libië geboren en is illegaal in Frankrijk. Drie jaar geleden zou hij naar Frankrijk zijn gekomen. Vorig jaar moest hij het land verlaten, maar het is volgens de Franse wetgeving niet mogelijk hem uit te zetten omdat Libië onveilig is.