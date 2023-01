Partij van Bolsonaro zet bij bestorming betrokken leden per direct uit partij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Braziliaanse conservatief-liberale partij PL zet alle leden die zondag betrokken waren bij de bestorming van overheidsgebouwen per direct uit de partij. Aanhangers van de voormalige president Jair Bolsonaro bestormden zondag het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis in hoofdstad Brasilia.

Partijleider Valdemar Costa Neto liet in een interview weten dat leden die herkend worden op videobeelden uit de partij worden gegooid. Over de rol van Bolsonaro en diens toekomst bij de partij hield hij zich op de vlakte.

Costa Neto benadrukte dat "iedereen die betrapt wordt op het vernielen van overheidsgebouwen of het gebruik van andere vormen van geweld" direct geroyeerd wordt. Volgens hem was de bestorming het werk van een "extremistische minderheid" die zijn partij "niet vertegenwoordigt".

Bij de bestormingen van zondag drongen demonstranten verschillende overheidsgebouwen binnen en richtten ze veel schade aan. Ze weigeren de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro in oktober te accepteren. De oud-president zelf heeft de overwinning van zijn opvolger Luiz Inácio Lula da Silva nog niet officieel erkend, in tegenstelling tot zijn partij.

De bestormingen in Brazilië waren bijna een kopie van de bestorming van het Amerikaanse Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump. In de VS zijn meerdere betrokkenen veroordeeld tot celstraffen. Toch proberen meerdere Republikeinen de bestorming van twee jaar geleden nog altijd goed te praten.