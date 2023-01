Opnieuw geheime documenten bij Amerikaanse president Biden gevonden

Medewerkers van de Amerikaanse president Joe Biden hebben nog meer geheime documenten gevonden. Maandag werd al bekend dat in november geheime documenten van Biden zijn gevonden in zijn voormalige privékantoor in Washington.

Volgens Amerikaanse media werd de nieuwe partij documenten op een andere locatie gevonden. Het is niet bekend waar dat was. Ook is nog niet duidelijk wat de omvang van de vondst is.

Eerder deze week zou het gaan om een tiental documenten, daterend uit de tijd dat Biden vicepresident was. Het ministerie van Justitie heeft een onderzoek geopend naar de kwestie.

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de Verenigde Staten. Bidens voorganger Donald Trump heeft juridische problemen doordat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten naar huis meenam. Biden was hier zelf ook kritisch over.

