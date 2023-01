Vijftien gewonden bij ontruiming Duits 'bruinkooldorp' Lützerath deze week

In en rond het bezette Duitse 'bruinkooldorp' Lützerath, niet ver van Roermond, zijn sinds begin deze week vijftien mensen gewond geraakt. Het gaat om acht activisten en zeven politieagenten. Dat liet een woordvoerder van de politie in Aken woensdagavond weten.

De politie houdt iedereen aan die in het dorp op de grond zit, staat of loopt. Daarna voert of desnoods draagt de politie hen naar buiten. Dat zei een woordvoerder van de Nederlandse activisten in het dorp woensdagavond. Volgens haar houden nog zo'n 250 mensen stand, met name in moeilijk bereikbare hutten en gebouwen.