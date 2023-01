Activisten in Duits 'bruinkooldorp' blijven zich verzetten tegen ontruiming

Verschillende activisten, onder wie zo'n vijftien Nederlanders, blijven zich in het Duitse 'bruinkooldorp' Lützerath verzetten tegen de ontruiming die woensdagochtend vroeg door de politie in gang is gezet.

Ze verschansen zich in onder meer boomhutten op grote hoogte, zodat de politie veel moeite moet doen hen daar uit te halen. "We zitten zeker op 10 meter hoogte en de politie moet met gespecialiseerde klimmers komen om ons eruit te halen", vertelde een van de Nederlandse activisten in een boomhut.

De activisten zouden genoeg eten en water hebben ingeslagen om het nog enkele weken te kunnen uithouden.

Ze hebben het dorp ruim twee jaar bezet gehouden uit protest tegen het afgraven van bruinkool onder het dorp, waarvoor het dorp moet verdwijnen. Volgens de bezetters leidt dit tot een verdere "onaanvaardbare" opwarming van de aarde.

Activisten raakten gewond bij bestorming door politie

Rond 7.30 uur ging het alarm in het door honderden activisten bezette dorp af - het signaal dat de politie massaal het dorp bestormde. Duizenden agenten omsingelden Lützerath en vielen het dorp binnen. Daarbij raakten volgens de bezetters enkele activisten gewond.

Barricades die de toegang tot het dorp moesten bemoeilijken, werden met grote bulldozers neergehaald en groepjes activisten die zich her en der op de grond in elkaar gehaakt hadden, werden door de politie een voor een weggesleept.

Een nog onbekend aantal mensen is gearresteerd.

