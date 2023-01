Zeker twintig doden door zelfmoordaanslag bij Afghaans ministeriegebouw

Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn woensdag zeker twintig doden gevallen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op voor het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de Taliban wilde de terrorist het gebouw betreden, maar is hem dat niet gelukt. In plaats daarvan blies hij zichzelf op in de nabijgelegen straat. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Hoe de man met zijn explosieven zo dicht bij het ministerie kon komen, is niet bekend. Volgens persbureau Reuters zijn de straten rondom het ministerie zwaarbeveiligd met extra controleposten om aanslagen te voorkomen. Ook de ambassades van onder meer Turkije en China staan in de directe omgeving.

Er zouden ook zeker negen gewonden zijn gevallen. Autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen. Op het moment van de explosie (16.00 uur lokale tijd) was het erg druk in de straat.

Vaker bomaanslagen in afgelopen maanden

De Taliban, die vorig jaar weer de controle over Afghanistan overnamen, hadden de afgelopen maanden vaker te maken met aanslagen, vaak door IS. De Russische en de Pakistaanse ambassade en het kantoor van de voormalige premier waren in de afgelopen maanden ook al doelwit.

Ook Chinese diplomaten zijn vaak het doelwit van aanslagen. Vorige maand werden vijf Chinezen verwond bij een aanslag op een hotel in Kaboel dat populair is onder Chinese zakenmensen.

Volgens de plaatsvervangend minister voor Informatie en Cultuur werd woensdag een Chinese delegatie verwacht op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onbekend of die ook aanwezig was op het moment van de aanslag.

