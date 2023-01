Oeganda meldt einde van ebola-uitbraak na 42 dagen zonder besmetting

Oeganda meldt woensdag dat de maandenlange uitbraak van ebola in een streek ten westen van de hoofdstad Kampala voorbij is. Volgens minister van Gezondheid Jane Ruth Aceng is de verspreiding van de ziekte onder controle gebracht.

De besmettelijke ziekte stak in september weer de kop op in het Afrikaanse land. Het ging om een variant die voor het eerst werd waargenomen in Soedan en waar nog geen vaccin tegen is.

In november stelde Oeganda een lockdown in om de verspreiding van het ebolavirus te remmen. Inmiddels zijn er 42 dagen achter elkaar geen nieuwe besmettingen gemeld.

Volgens de officiële cijfers raakten 143 mensen in Oeganda besmet. 55 van hen overleden aan de gevolgen van een besmetting, onder wie 6 medische hulpverleners die besmet raakten toen ze anderen verzorgden.

Het was de achtste ebola-uitbraak in Oeganda sinds 2000. Ook in andere Afrikaanse landen komt de ziekte regelmatig terug. In augustus 2021 dook ze voor het eerst in 25 jaar weer op in Ivoorkust.

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus prees Oeganda voor de bestrijding van het virus. "Oeganda heeft aangetoond dat ebola verslagen kan worden als het hele systeem samenwerkt, van de zorg tot burgers die elkaar helpen."

