Politie start met hardhandig verwijderen van activisten in Duits 'bruinkooldorp'

Een grote politiemacht is woensdagochtend begonnen met de ontruiming van Lützerath. Het Duitse dorp wordt bezet door klimaatactivisten die weigeren te vertrekken.

De activisten zitten al twee jaar in het dorp, dat verder verlaten is. In de omgeving van het dorp wordt bruinkool gewonnen. De winning en verbranding van bruinkool is zeer schadelijk voor het milieu en draagt stevig bij aan klimaatverandering. De activisten proberen met hun bezetting van het dorp de verdere afgraving van de grond en winning van bruinkool te voorkomen.