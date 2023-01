Ontruiming Duits 'bruinkooldorp' mondt uit in gevechten tussen politie en activisten

Een grote politiemacht is woensdagochtend begonnen met de ontruiming van Lützerath. Het Duitse dorp wordt bezet door klimaatactivisten die weigeren te vertrekken. De ontruiming is ontaard in gevechten tussen de politie en activisten. Enkele demonstranten raakten gewond.

De politie drong door de barricades die de actievoerders hadden opgeworpen. In het dorp vinden schermutselingen plaats tussen de politie en actievoerders, die opgeroepen worden te vertrekken. De actievoerders reageerden volgens de politie door te gooien met stenen, rookbommen en zelfgemaakte molotovcocktails.

Er staan zeker één waterkanon en pantserwagens gereed. Duizenden agenten uit diverse deelstaten zijn bij het dorp. De meeste bezetters sliepen nog toen de politie arriveerde. Ze stonden op nadat hun eigen sirenes afgingen.

De activisten melden dat er enkele gewonden zijn gevallen. Die zochten hulp bij hun eigen EHBO-dienst, maar die is door de politie al uit het dorp gezet. De meeste activisten verzetten zich zonder geweld. In het dorp wordt onder meer muziek gemaakt.

De activisten zitten al twee jaar in het dorp, dat verder verlaten is. In de omgeving van het dorp wordt bruinkool gewonnen. De winning en verbranding van bruinkool is zeer schadelijk voor het milieu en draagt stevig bij aan klimaatverandering. De activisten proberen met hun bezetting van het dorp de verdere afgraving van de grond en winning van bruinkool te voorkomen.

Een Duitse rechter bepaalde vorige week dat de demonstranten Lützerath moeten verlaten. De politie had de ontruiming voor woensdag al aangekondigd als de demonstranten in het dorp bleven. De politie begon dinsdag met het opruimen van de barricades rond het dorp, wat tot confrontaties met de bezetters leidde.

1:01 Afspelen knop Politie begint met ontruiming 'bruinkooldorp' Lützerath

Aanbevolen artikelen