Verdachte aangehouden na steekpartij met zes gewonden op treinstation Parijs

Een man heeft woensdagochtend mensen aangevallen met een mes op treinstation Gare du Nord in Parijs. Zes mensen raakten gewond. De Franse politie heeft een verdachte gearresteerd.

Bij de aanhouding zou de politie geschoten hebben. Onbekend is hoe de verdachte eraan toe is. De slachtoffers zouden volgend Franse media niet levensgevaarlijk gewond zijn. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend.