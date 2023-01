Dodental noodweer Californië loopt op tot zeventien, nieuwe storm op komst

Delen via E-mail

Het wilde winterweer in de Amerikaanse staat Californië veroorzaakt steeds meer problemen en gevaar. Door het noodweer zijn al zeker zeventien doden gevallen. 34.000 inwoners hebben de opdracht gekregen te evacueren.

Het aanhoudende noodweer zorgt al dagen voor modderstromen en overstromingen. En die problemen lijken alleen maar erger te worden. "We verwachten dat er zeer intens weer op komst is", waarschuwt de gouverneur van Californië dinsdag op Twitter .

De stortbuien en zware sneeuwval blijven overstromingen veroorzaken. Belangrijke snelwegen moesten worden afgesloten. In Zuid-Californië werden windstoten van 64 kilometer per uur gemeten. Volgens Poweroutage.us zaten dinsdag ongeveer 180.000 huizen en bedrijven in Californië zonder stroom.