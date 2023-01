Australische kardinaal Pell (81), die werd vrijgesproken van misbruik, overleden

De Australische kardinaal George Pell is op 81-jarige leeftijd overleden. Volgens leden van de Katholieke Kerk stierf hij aan hartcomplicaties na een recente heupoperatie. Pell was penningmeester van het Vaticaan tot hij in 2017 terecht stond voor beschuldigingen van kindermisbruik.

De rechtszaak ging over misbruik in de jaren negentig toen Pell aartsbisschop van Melbourne was. In die periode zou hij twee jongens seksueel hebben misbruikt. Een Australische jury oordeelde dat Pell schuldig was, de rechter veroordeelde Pell vervolgens tot zes jaar gevangenisstraf.

De rechter noemde het misbruik toen "een brutale en gewelddadige seksuele aanval". Het gedrag van de kardinaal was volgens de rechter "doorspekt met onthutsende arrogantie". Pell was de hoogste geestelijke in de rooms-katholieke kerk die voor seksueel misbruik werd veroordeeld.

Pell werd in hoger beroep weer vrijgesproken

Pell hield altijd vol onschuldig te zijn en tekende beroep aan tegen zijn veroordeling. In 2020 oordeelde het hooggerechtshof van Australië dat er te weinig bewijs vas voor de veroordeling. Na 13 maanden vast te hebben gezeten, kwam Pell weer vrij.

Eerder dit jaar meldde The Guardian nog een nieuwe stap in de juridische strijd rond het vermeende misbruik. De vader van een van de jongens die misbruikt zou zijn, startte een civiele rechtszaak tegen Pell en de Katholieke Kerk. De man zegt dat hij psychisch letsel opliep nadat hij hoorde van het vermeende misbruik van zijn zoon. Hij eist daarom een schadevergoeding.

