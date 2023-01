Laatste Griekse koning Constantijn II overleden op 82-jarige leeftijd

Constantijn II is dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste koning van Griekenland voordat de monarchie daar in 1973 werd afgeschaft.

Het overlijden van de laatste Griekse koning werd via de Griekse televisie bekendgemaakt. Constantijn II regeerde van 1964 tot 1973.

In 1967 werd de koning verbannen na een staatsgreep van rechts-conservatieve legerofficieren. De nieuwe regering onder leiding van Georgios Papadopoulos verving de monarchie in 1973 door een republiek. Een meerderheid van de Griekse kiezers keurde de nieuwe republikeinse grondwet goed.

Een jaar later werd de democratie in Griekenland hersteld door een nieuwe staatsgreep. Constantijn II hoopte opnieuw als koning aangesteld te worden, maar een nieuw referendum liet opnieuw zijn gebrek aan populariteit zien: 70 procent van de kiezers koos voor een republiek.

