Braziliaans hof beveelt arrestatie van Bolsonaro's justitieminister om bestorming

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft de arrestatie van Anderson Torres bevolen. Torres was minister van Justitie onder oud-president Jair Bolsonaro en wordt verantwoordelijk gehouden voor de bestorming van overheidsgebouwen door Bolsonaro-aanhangers.

Volgens Braziliaanse media deed de politie dinsdag een inval in de woning van Torres. Hij zou op het moment van de inval niet thuis zijn geweest, omdat hij momenteel in de Amerikaanse staat Florida verblijft. Daar bevindt oud-president Bolsonaro zich momenteel ook.

Of de Braziliaanse regering de VS nu om zijn uitlevering gaat vragen, is nog niet bekend.