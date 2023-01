Voormalig financieel topman van The Trump Organization krijgt vijf maanden cel

Allen Weisselberg, de voormalige financiële topman van The Trump Organization, is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden. Weisselberg is schuldig bevonden aan belastingfraude binnen het familiebedrijf van de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

De 75-jarige oud-topman verklaarde als getuige tegen The Trump Organization in ruil voor een lichtere straf. Weisselberg bekende daarbij schuldig te zijn aan vijftien delicten rondom belastingfraude. Hij zou betrokken zijn bij belastingontduiking van in totaal 1,7 miljoen dollar (1,58 miljoen euro).

Na de veroordeling werd Weisselberg in de boeien geslagen en in hechtenis genomen. Bij goed gedrag kan hij na drie maanden weer vrijkomen. Naast de celstraf verplichtte de rechter Weisselberg om 2 miljoen dollar (1,86 miljoen euro) aan belastingen en boetes te betalen. Dat zou hij inmiddels ook hebben gedaan.

Als Weisselberg niet had getuigd tegen The Trump Organization had zijn celstraf kunnen oplopen tot vijftien jaar. Vooralsnog is hij de enige persoon die is veroordeeld in het onderzoek naar het bedrijf van Trump.

De staat New York klaagde Trumps bedrijf in het najaar van 2022 aan na jarenlang onderzoek naar The Trump Organization. Het bedrijf heeft onder meer hotels, golfbanen en ander onroerend goed in handen. De autoriteiten in New York vermoedden al langer dat niet alle uitgaven van het bedrijf juist werden doorgegeven. In december werd The Trump Organization schuldig bevonden.

Trump stond zelf niet terecht in deze zaak. Er loopt nog een ander onderzoek naar The Trump Organization, dat geleid wordt door openbaar aanklager Letitia James. Dat onderzoek gaat ook over financiële fraude, maar richt zich meer op de waarde van eigendommen van Trump.

