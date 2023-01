Een ontruiming ligt in het vizier voor Lützerath, een bezet spookdorp pal naast een gigantische bruinkoolmijn net over de Duitse grens. In een drassig bos met boomhutten en geïmproviseerde voorzieningen lijkt misschien niet veel te winnen. Maar deze activisten weten waarvoor ze strijden: tégen de vervuilendste fossiele brandstof en vóór 'klimaatgerechtigheid'. "Elke dag werpen we nieuwe barricades op."

'Weg van de Radicalisering', staat op een geknutseld straatnaambord in het Duitse gehucht Lützerath. Die weg leidt letterlijk de afgrond in: hij eindigt in een 200 meter diepe krater. Energiereus RWE graaft hier al decennialang een van de grootste bruinkoolmijnen van Europa af. Inmiddels is de mijn tientallen vierkante kilometers groot.

"Ik voel een diep verdriet als ik in die krater kijk", zegt Manuel, een bioloog uit Göttingen die zich deze week aansloot bij de bezetting van Lützerath. "Het komt niet vaak voor dat de vernietiging van onze aarde zó zichtbaar is."

Gigantische machines rijten de bruine aarde open om de brandstof te winnen. In de verte doemen nog net de rokende schoorstenen van twee energiecentrales op, gestookt met de bruinkool die hier wordt opgegraven.

De kolossale graafmachines van RWE kwamen de afgelopen jaren steeds dichter bij Lützerath. De energiegigant kreeg eerder al toestemming om dwars door het dorp heen te graven, zodat nog miljoenen tonnen bruinkool konden worden gewonnen. Vorige week besloot een rechtbank dat de klimaatactivisten het gebied niet meer mogen betreden en hun bezetting dus moeten beëindigen. Het zou het einde van 'Lützi' betekenen.

Activisten staan op de rand van de bruinkoolmijn. Foto: ANP

De laatste boer van Lutzerath vertrok in 2022

Behalve de klimaatactivisten woont er niemand meer in het spookdorp. De 62 inwoners zijn jaren geleden uitgekocht. In april 2022 vertrok 'de laatste boer van Lützerath' Eckardt Heukamp na een lange juridische strijd. Hij is nog regelmatig te vinden in het kamp, waar hij onder de activisten een heldenstatus geniet. Heukamps stal dient nu als slaapruimte; zijn woning als kantoor en weggeefwinkel.

Voor de Duitse regering, mede geleid door De Groenen, is bruinkool een belangrijke vervanger van Russisch aardgas. De klimaatactivisten vinden het onbegrijpelijk dat het land juist de winning van de vervuilendste fossiele brandstof wil uitbreiden. "Het is bizar dat ze deze beslissing nemen", zegt de Nederlandse activist Ella (niet haar echte naam). "Daarmee gaan we de energiecrisis niet oplossen."

In de afgelopen twee jaar hebben de activisten een groot kamp opgetuigd, gesteund door giften van mensen en organisaties die hen een warm hart toedragen. In het drassige bos zijn tientallen boomhutten gebouwd, net als een EHBO-tent waar ook mentale steun wordt gegeven, een veganistische gaarkeuken en toiletten. De alom bewonderde 'shit brigade' zorgt ervoor dat alles netjes wordt gecomposteerd.

Op een krijtbord staan de activiteiten van de dag: om 15.00 uur een eerstehulptraining, om 16.00 uur een klassiek concert. 's Avonds komt het hele kamp samen voor de maaltijd en de algemene vergadering. De sfeer lijkt een mengsel van kraakpand, festival en legerbasis. Dresscode: modderbestendige schoenen en een bivakmuts.

Honderden klimaatactivisten verblijven in tenten, boomhutten en schuren in Lützerath. Foto: Getty Images

Uur van de waarheid nadert

Sinds eerder deze week bekend werd dat de politie vanaf woensdag wil beginnen met het ontruimen van het activistenkamp stijgt de spanning. In de afgelopen weken en dagen zijn steeds meer activisten naar Lützerath gekomen; er verblijven nu zeker honderden mensen. Nog deze week komt een bus met Nederlandse versterkingen naar het dorp.

Ondertussen werken de actievoerders aan hun verdediging tegen de politie. "Elke dag werpen we nieuwe barricades op", zegt de Nederlandse activist Linde (niet zijn echte naam), die naar Duitsland afreisde om zich bij de bezetting aan te sluiten. Hoog in bomen en palen worden touwen gespannen zodat de activisten zich door de lucht kunnen verplaatsen.

0:44 Afspelen knop Politie breekt door barricades bij 'bruinkooldorp' Lützerath

Eerste schermutselingen bij toegangsweg

Het wordt voor de politie nog een forse klus om het kamp te ontruimen. De activisten zullen zich niet makkelijk gewonnen geven. Linde laat de koude schuur zien waar hij met tientallen anderen slaapt, in slaapzakken op bedden van stro. Containers en caravans die op hun zij liggen blokkeren de toegang. In geval van ontruiming willen de activisten de trap naar de bovenverdieping afzagen en het trapgat afsluiten met een metalen luik, zodat de politie ze niet meer kan bereiken.

Ondertussen zijn er aan de rand van het dorp schermutselingen met de politie, die alvast een toegangsweg naar het kamp vrij wil maken. Achter de politielinie rijden bulldozers af en aan om de weg glad te strijken voor de vele honderden agenten die de komende tijd zullen komen om de activisten uit hun schuilplaats te halen.

Voor veel klimaatrebellen is dit niet hun eerste actie - verschillende activisten vertellen over dagen en weken in de cel na eerdere protesten. Bij een bruinkoolmijn kwam het vier jaar geleden voor het laatst tot een confrontatie. Het bos bij Hambach, 20 kilometer verderop, moest toen na een lange strijd wijken voor de graafmachines van RWE.