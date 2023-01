Iran veroordeelt Belgische oud-hulpverlener tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen

Een Belg is in Iran veroordeeld tot in totaal 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Volgens staatspersbureau Tasnim is de voormalige hulpmedewerker door een Iraanse rechtbank schuldig bevonden aan spioneren, samenzweren en witwassen.

De Vlaming Olivier Vandecasteele werkte jarenlang als hulpverlener in de Iraanse hoofdstad Teheran. Inmiddels is hij niet meer in dienst bij een hulporganisatie. Hij werd vorig jaar februari opgepakt in Iran en zat maandenlang zonder proces in een isoleercel. In december werd hij na een schijnproces al veroordeeld tot 28 jaar cel. Toen werd de aanklacht niet openbaar gemaakt door Iran.

De officiële aanklacht tegen de Belg luidde dat hij spioneerde voor het Westen, samenzwoer tegen Iran met de Verenigde Staten en geld witwaste. Hij is voor elke aanklacht apart veroordeeld, wat tot een totale straf van veertig jaar leidde. Omdat de straffen tegelijkertijd gelden, zou hij in totaal 12,5 jaar de gevangenis in moeten. Vandecasteele ontkent alle beschuldigingen.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat het om Vandecasteele gaat. België heeft een verdrag met Iran, waardoor gevangenen geruild kunnen worden. Vandecasteele zou worden geruild tegen de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die vastzit in België. Die ruil werd tegengehouden door het Belgische Grondwettelijk Hof, dat het verdrag opschortte. Mogelijk heeft Iran de straf voor Vandecasteele verhoogd als vergelding daarvoor.

Iran beschuldigt vaker buitenlanders van spionage. In januari 2022 werd een Fransman veroordeeld tot acht jaar cel. Meestal vinden die veroordelingen plaats na schijnprocessen, waarbij de aangeklaagden niet eens een advocaat krijgen.

De Verenigde Naties hebben de behandeling van Vandecasteele in Iran "onmenselijk" genoemd en riepen het land op om de Belg vrij te laten. Ook Amnesty International riep op tot zijn vrijlating. Het is niet bekend of Vandecasteele betrokken was bij de grootschalige protesten die al maandenlang aanhouden in Iran. Ook als gevolg daarvan zijn mensen via schijnprocessen veroordeeld tot hoge gevangenisstraffen, of zelfs de doodstraf.

