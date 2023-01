Duitse politie haalt barricades weg bij 'bruinkooldorp' dat al twee jaar wordt bezet

De Duitse politie is begonnen met het opruimen van barricades rondom het dorp Lützerath. Klimaatactivisten bezetten het 'bruinkooldorp' al twee jaar lang omdat ze vinden dat bruinkoolwinning bijdraagt aan opwarming van de aarde. De rechter heeft bepaald dat zij moeten vertrekken, maar de activisten willen zich "tot het uiterste verzetten".

Er zouden in de afgelopen dertig jaar in Duitsland meer dan driehonderd dorpen zijn verdwenen voor de bruinkoolwinning. Met de bezetting van Lützerath willen de activisten het tij doen keren. Maar een enorme bruinkoolmachine van RWE graaft al in de buurt van de dorpsrand.

De politie wacht een bijeenkomst af voor inwoners van Erkelenz, waar Lützerath onder valt. De politie en overheid praten hen dinsdagavond bij over wat er in het dorp gaat gebeuren en waarom dat nodig zou zijn. Als dat gebeurd is, kan de ontruiming woensdag of de dagen daarna beginnen.