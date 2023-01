Belgische drugsbaas na dood nichtje: 'We gaan reageren, maar zonder geweld'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het elfjarige meisje dat maandagavond in Antwerpen om het leven kwam bij een schietpartij is een nichtje van de Belgische drugsbaas Othman E.B. In gesprek met de Gazet van Antwerpen laat E.B. weten dat er een reactie komt, maar dat die niet gewelddadig zal zijn.