Joran van der Sloot veroordeeld tot achttien jaar cel wegens drugssmokkel

De 35-jarige gedetineerde Joran van der Sloot is maandag veroordeeld tot achttien jaar cel wegens drugssmokkel in de Peruaanse gevangenis waar hij vastzit. Dat meldt De Telegraaf na bevestiging door zijn advocaat. De Nederlander zit al vast vanwege de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores.

Van der Sloot stond terecht, omdat hij grote ladingen cocaïne de gevangenis van Juliaca liet binnensmokkelen. De drugs werden meestal in suikerbieten verstopt en via een familielid van een medegevangene de gevangenis binnengebracht.

De Nederlander speelde volgens de rechtbank een belangrijke rol in de smokkel. Van der Sloot verkocht de drugs niet alleen aan medegevangenen, maar verstopte de cocaïne ook in postpakketten die hij naar adressen in het buitenland verstuurde. Zo had hij een winstgevende drugshandel, totdat bewakers de smokkel ontdekten.

Van der Sloot zit vast voor de moord op Flores. In 2012 is hij in Peru veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005. Na hun ontmoeting is nooit meer iets van Holloway vernomen.