Zeker twaalf mensen omgekomen door aanhoudend noodweer in Californië

In de Amerikaanse staat Californië zijn door het aanhoudende noodweer al zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Vanwege verhoogd risico op modderstromen en overstromingen zijn maandag zo'n 25.000 mensen geëvacueerd, onder wie alle inwoners van de rijke sterrenbuurt Montecito.

De stortbuien en zware sneeuwval in de berggebieden van Californië zijn het product van een soort rivier die Californië binnenstroomde vanuit de Stille Oceaan. De combinatie met grote lagedrukgebieden voor de kust blijkt dodelijk.

Eind december kwamen al 28 mensen om het leven door hevige sneeuwval en extreem lage temperaturen in de stad Buffalo in de staat New York.