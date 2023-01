Geheime documenten gevonden in voormalig privékantoor van Joe Biden

Voormalig president Donald Trump reageerde meteen op het nieuws. "Wanneer gaat de FBI een inval doen in de vele huizen van Joe Biden, misschien zelfs in het Witte Huis? Die documenten zijn zeker niet vrijgegeven", zei Trump op zijn Truth Social-platform.



Hij verwijst daarmee naar de huiszoeking in zijn eigen landgoed Mar-a-Lago in Florida. Die inval was onderdeel van een onderzoek naar Trumps omgang met gevoelige informatie. De oud-president had na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten mee naar huis genomen.