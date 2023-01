Geheime documenten gevonden in voormalig privékantoor van Biden

Delen via E-mail

In een voormalig privékantoor van president Joe Biden zijn eind vorig jaar geheime documenten gevonden. Dat bevestigen de advocaten van de Amerikaanse president maandag na berichtgeving van CBS News

Het gaat om een tiental documenten. Wat er precies in staat, is nog onduidelijk. De documenten dateren uit de tijd dat Biden nog vicepresident was. CNN meldt dat sommige documenten zijn aangemerkt als "topgeheim", wat betekent dat ze gevoelige informatie bevatten.