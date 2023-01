Zeker 17 doden bij geweld tussen demonstranten en veiligheidstroepen in Peru

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en veiligheidstroepen in de Peruaanse stad Juliaca zijn zeker zeventien doden gevallen, onder wie twee tieners. Ook raakten 68 mensen gewond, meldt het ministerie van Volksgezondheid van het Zuid-Amerikaanse land.

De ongeregeldheden braken maandag uit bij de luchthaven van Juliaca, een stad in het zuiden van Peru. Op sociale media zijn beelden te zien van betogers die op straat medische zorg krijgen en met zware verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

Ooggetuigen vertellen aan persbureau Reuters over geweerschoten en rook op straat. Demonstranten vochten terug met geïmproviseerde katapulten en stenen. De dodelijke confrontatie brengt het dodental van het geweld in Peru op 39.

Het is al weken onrustig in Peru. Reden is de afzetting van oud-president Pedro Castillo op 7 december. Betogers eisen dat zijn opvolger Dina Boluarte aftreedt. Ook willen ze nieuwe verkiezingen en dat Castillo uit de gevangenis wordt vrijgelaten.