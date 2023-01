Politie arresteert 1.500 mensen na bestorming overheidsgebouwen Brazilië

Na de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië zijn zo'n 1.500 mensen opgepakt door de politie. De meesten werden gearresteerd toen de politie een tentenkamp ontruimde van Bolsonaro-aanhangers in de hoofdstad Brasilia. Ook in andere steden, zoals Rio de Janeiro en São Paulo, zijn kampen schoongeveegd en mensen opgepakt.

De aanhangers van de vorige president Jair Bolsonaro bestormden zondag het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof. Pas na een paar uur kreeg de politie controle over de situatie.

De Bolsonarista's accepteren de beëdiging van de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva niet. Ze vinden dat het presidentschap is gestolen van Bolsonaro.

Een Braziliaanse senator wil dat Bolsonaro terugkomt naar Brazilië om zich te verantwoorden. Hij vindt, net als president Lula, dat Bolsonaro de relschoppers heeft aangemoedigd in zijn toespraken. Justitie is gevraagd om een arrestatiebevel als de oud-president weigert vrijwillig mee te werken.

Bolsonaro vertrok vlak voor de beëdiging van Lula naar de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog geen verzoek om uitlevering binnen, maar volgens persbureau Bloomberg kijkt de regering van president Joe Biden momenteel of ze Bolsonaro ertoe kan bewegen het land te verlaten, vrijwillig of desnoods gedwongen.

Bolsonaro werd maandag opgenomen in het ziekenhuis wegens buikpijn, maar volgens een bron die dicht bij de familie staat is zijn situatie "niet zorgelijk".

