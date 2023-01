Elfjarig kind komt om nadat woning is beschoten in Antwerpen

Bij een schietpartij in het Antwerpse district Merksem is een elfjarig kind om het leven gekomen. De lokale politie meldt dat ze stierf toen een woning onder vuur werd genomen. De daders schoten op een garagepoort, maar daarachter woonden mensen.

De familie was bekend bij de politie en met name daarom vermoedt burgemeester Bart de Wever dat er een link is met de drugsmisdaad in Antwerpen. "Er zijn al eerder incidenten gebeurd. Het heeft dus alle schijn dat dit een afrekening is, alweer, in het milieu", zei De Wever bij het tv-programma Terzake.