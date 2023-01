Saoedi-Arabië verwacht weer onbeperkt aantal moslims voor bedevaart hadj

Saoedi-Arabië verwacht dit jaar weer net zoveel deelnemers aan de traditionele bedevaartstocht naar Mekka als voor de coronapandemie.

Vorig jaar mochten ongeveer één miljoen mensen meelopen in de pelgrimstocht of de hadj, zoals moslims het noemen. De jaren daarvoor liet Saoedi-Arabië alleen mensen uit eigen land toe bij de heilige pelgrimage en waren er nog veel minder deelnemers: 60.000 in 2021 en 10.000 in 2020.