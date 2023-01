Vier miljoen kinderen in nood na overstromingen in Pakistan afgelopen zomer

Delen via E-mail

Sinds de overstromingen in Pakistan afgelopen zomer zijn de leefomstandigheden voor veel inwoners nog steeds erbarmelijk. Zo'n vier miljoen kinderen zijn volgens UNICEF in levensgevaar.

UNICEF vraagt landen over de hele wereld om hulp te bieden aan Pakistan.

Door stilstaand en vervuild water kampen veel kinderen in het land met luchtweginfecties. Dat is een belangrijke oorzaak van kindersterfte.

Daarnaast was het aantal ernstig ondervoede kinderen tussen juli en december twee keer zo hoog als in dezelfde periode in 2021. Naar schatting hebben 1,5 miljoen Pakistaanse kinderen levensreddende voedingshulp nodig.