Braziliaanse troepen beëindigen bezetting overheidsgebouwen, honderden arrestaties

De Braziliaanse veiligheidstroepen hebben belangrijke overheidsgebouwen weer onder controle nadat aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro in de hoofdstad Brasilia het parlementsgebouw, hooggerechtshof en presidentiële paleis hadden bestormd. Volgens de autoriteiten zijn er geen betogers meer in de gebouwen en zijn er al ruim vierhonderd arrestaties verricht.

Rond 18.30 uur (lokale tijd) wisten veiligheidsdiensten de controle weer terug te krijgen in de drie overheidsgebouwen, meldt Globonews. Dat was zo'n drie uur nadat de eerste berichten van de bestorming binnenkwamen.

President Luiz Inacio Lula da Silva kondigde eerder een "federale interventie" aan. Dat deed hij vanuit Sao Paolo, waar hij op werkreis is. De interventie houdt onder meer in dat federale troepen de veiligheid in Brasilia zullen waarborgen. De maatregel geldt tot en met 31 januari.

Ook beloofde de 77-jarige Lula dat de autoriteiten de vandalen zullen identificeren en vervolgen "met de volledige kracht van de wet".

Vlak na de persconferentie van Lula begonnen de veiligheidsdiensten met het arresteren van betogers in de overheidsgebouwen. Inmiddels zijn al meer dan vierhonderd mensen gearresteerd in Brasilia. Dat laat de gouverneur van het Federaal District waar Brasilia onder valt weten op Twitter.

"We werken eraan alle anderen die vanmiddag aan deze terroristische daad hebben meegedaan te identificeren. We werken door om de orde te herstellen," zei gouverneur Ibaneis Rocha.

Op televisiebeelden was te zien dat tientallen betogers in handboeien worden weggevoerd. Andere beelden tonen bussen met gearresteerde betogers.

Eerder had de Braziliaanse politie traangas ingezet om de betogers rond het parlementsgebouw te verdrijven. Het gebied was afgezet door de autoriteiten, maar de aanhangers van Bolsonaro konden makkelijk door de dranghekken heen breken. Op een video is wel te zien hoe een menigte buiten het parlementsgebouw een politieagent van zijn paard trok en hem tegen de grond werkte.

Veel schade aangericht door betogers

Aanhangers van Bolsonaro hebben veel schade aangericht in de overheidsgebouwen. Op beelden is te zien dat meubels zijn vernield en ruiten ingeslagen. Sommige betogers wisten zelfs het dak van het parlementsgebouw te bereiken.

Een presidentiële functionaris heeft op Twitter een video geplaatst waarin hij de vernielingen in zijn kantoor in het presidentiële paleis laat zien. "Zoals je kunt zien is alles vernield", zegt Paulo Pimenta in de video. Op de beelden is te zien dat vrijwel alles in het kantoor flinke schade heeft opgelopen.

Op andere beelden is te zien dat een hele verdieping van het parlementsgebouw onder water staat. Dat gebeurde nadat watersproeiers werden geactiveerd omdat betogers het tapijt in brand hadden gestoken, meldt CNN Brazilië.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Situatie doet denken aan Capitool-bestorming

De aanhangers van Bolsonaro laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse Lula niet accepteren. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor vrijwel niet meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Hij verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.

Later op zondag veroordeelde Bolsonaro de bestorming. Op Twitter schreef hij: "vreedzame demonstraties en het respecteren van de wet zijn onderdeel van een democratie".

Ook de leider van Bolsonaro's Liberale Partij, Valdemar Costa Neto, sprak zich uit tegen de bestorming van de overheidsgebouwen. In een verklaring noemde hij het een "verdrietige dag voor Brazilië". "We kunnen het niet eens zijn met de verwoesting van het parlementsgebouw. Wanorde heeft nooit een deel uitgemaakt van de principes van onze natie", aldus Neto. Hij voegde toe dat de wet nageleefd moet worden omdat dit de democratie in het land versterkt.

De situatie in Brasilia doet erg denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Duizenden betogers bestormden die dag het Capitool om een in hun ogen onwettige verkiezingsnederlaag van oud-president Donald Trump tegen te houden.

Veiligheidstroepen arresteren aanhangers van Bolsonaro. Foto: ANP

Kritiek op handelen veiligheidsdiensten

Bij zijn persconferentie uitte president Lula al kritiek op het handelen van de veiligheidsdiensten. "Er was onbekwaamheid, kwade wil en kwade trouw van de mensen die voor de beveiliging zorgen. Het is niet de eerste keer", zei hij.

De Braziliaanse procureur-generaal heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor het hoofd van de beveiliging in Brasilia, Anderson Torres, en "andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de acties en nalatigheid". Eerder zondag meldde de lokale gouverneur op Twitter al dat Torres is ontslagen.

De procureur-generaal kondigde ook aan dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt geopend om "betrokkenen ter verantwoording te roepen".

0:40 Afspelen knop Bolsonaro-aanhangers dringen parlementsgebouw Brazilië binnen

Eerder

Aanbevolen artikelen