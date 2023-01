President Lula noemt bestormers Braziliaanse overheidsgebouwen fascisten

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeft een "federale interventie" aangekondigd in de hoofdstad Brasilia nadat aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro daar het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof zijn binnengedrongen. Lula noemt de betogers "fascistische fanatiekelingen".

Een federale interventie houdt onder meer in dat federale troepen de veiligheid in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia zullen waarborgen. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 januari. Kort na de aankondiging begonnen federale troepen met het arresteren van betogers in de overheidsgebouwen. Inmiddels zijn al ruim vierhonderd mensen gearresteerd en is de situatie onder controle.

Lula is op werkreis in de staat Sao Paolo waar hij een regio bezoekt die is getroffen door ernstige overstromingen. Bij een persconferentie vanuit de zuidoostelijke stad Araraquara heeft hij de aanval op de overheidsgebouwen in Brasilia sterk veroordeeld. Hij noemde de daders onder meer "fascistische fanatiekelingen". Ook beloofde de 77-jarige Lula dat de autoriteiten de vandalen zullen identificeren en vervolgen "met de volledige kracht van de wet".

Ook was Lula kritisch over de veiligheid in en rond het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof. Volgens de president heeft de militaire politie haar werk niet gedaan. "Er was onbekwaamheid, kwade wil en kwade trouw van de mensen die voor de beveiliging zorgen. Het is niet de eerste keer."

De Braziliaanse procureur-generaal heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor het hoofd van de beveiliging in Brasilia, Anderson Torres. Eerder zondag meldde de lokale gouverneur op Twitter al dat Torres is ontslagen.

Ook Bolsonaro veroordeelt bestorming

De aanhangers van Bolsonaro laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse Lula niet accepteren. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor vrijwel niet meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Hij verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.

De situatie doet erg denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Duizenden betogers bestormden die dag het Capitool om een in hun ogen onwettige verkiezingsnederlaag van oud-president Donald Trump tegen te houden.

Uit de hele wereld stromen inmiddels veroordelingen van het geweld door de aanhangers van Bolsonaro binnen, onder meer uit Mexico, Chili, de VS en de EU. Later zondag veroordeelde ook Bolsonaro de bestorming. Op Twitter schreef hij: "vreedzame demonstraties en het respecteren van de wet zijn onderdeel van een democratie".

De Amerikaanse president Joe Biden, die zijn presidentschap op een soortgelijke manier begon als Lula, noemde de bestorming in een eerste reactie "schandalig". Biden twitterde later: "Ik veroordeel de aanval op de democratie en op een vreedzame machtsoverdracht in Brazilië. Braziliës democratische instituten hebben onze volledige steun en er mag niet getornd worden aan de wil van het Braziliaanse volk."

0:40 Afspelen knop Bolsonaro-aanhangers dringen parlementsgebouw Brazilië binnen

