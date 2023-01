Aanhangers Braziliaanse oud-president Bolsonaro bestormen overheidsgebouwen

Honderden aanhangers van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro hebben zondagmiddag (lokale tijd) het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof in de hoofdstad Brasilia bestormd. Ze hebben daar veel schade aangericht.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe aanhangers van Bolsonaro, in het groen en geel van de Braziliaanse vlag gekleed, flinke schade aanrichten. Meubels en kantoren van wetgevers zijn vernield, ruiten ingeslagen en hier en daar woedt brand. Enkele betogers wisten ook het dak van het parlementsgebouw te bereiken.

Eerder had de Braziliaanse politie traangas ingezet om de betogers rond het parlementsgebouw te verdrijven. Het gebied was afgezet door de autoriteiten, maar de aanhangers van Bolsonaro konden makkelijk door de dranghekken heen breken. Op een video is wel te zien hoe een menigte buiten het parlementsgebouw een politieagent van zijn paard trok en hem tegen de grond werkte.

President Luiz Inacio Lula da Silva, die vorige week werd beëdigd, heeft ondertussen een "federale interventie" aangekondigd in Brasilia. Dat deed hij vanuit Sao Paolo, waar hij op werkreis is. De interventie houdt onder meer in dat federale troepen de veiligheid in Brasilia zullen waarborgen. De maatregelen geldt tot en met 31 januari.

De federale troepen zijn na de aankondiging van Lula begonnen met het arresteren van betogers in de overheidsgebouwen. Dat staat in een verklaring van de federale militaire politie, meldt CNN. Aanhangers van Bolsonaro die vernielingen hebben aangebracht worden meegenomen naar het politiebureau. Tot nu toe zijn er zo'n dertig mensen gearresteerd, aldus CNN Brazilië. Op beelden zijn bussen met gearresteerde betogers te zien.

0:40 Afspelen knop Bolsonaro-aanhangers dringen parlementsgebouw Brazilië binnen

Betogers erkennen beëdiging van president Lula niet

De aanhangers van Bolsonaro laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse Lula niet accepteren. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor vrijwel niet meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Hij verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.

De situatie doet erg denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Duizenden betogers bestormden die dag het Capitool om een in hun ogen onwettige verkiezingsnederlaag van oud-president Donald Trump tegen te houden.

"Deze absurde poging om zijn wil op te leggen via geweld, zal niet slagen", schrijft de Braziliaanse minister van Justitie Flavo Dino op Twitter. Hij doelt daarmee op de wil van de rechtse Jair Bolsonaro.

De Braziliaanse procureur-generaal heeft aangekondigd dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt geopend om "betrokkenen ter verantwoording te roepen".

Het hoofd van de beveiliging in Brasilia, Anderson Torres, is inmiddels ontslagen, meldt de lokale gouverneur op Twitter.

Aanbevolen artikelen