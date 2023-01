40 doden bij busongeluk Senegal, president kondigt drie dagen nationale rouw af

Delen via E-mail

In Senegal zijn zondag zeker veertig mensen om het leven gekomen bij een ernstig busongeluk. De Senegalese president Macky Sall heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Het ongeluk vond plaats op een snelweg bij het dorp Gnibi. Twee bussen botsten in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.15 uur (lokale tijd) tegen elkaar.

Sall laat onderzoek doen naar het incident. Daarnaast heeft hij spoedoverleg aangevraagd. Tijdens het spoedoverleg moeten maatregelen op tafel komen die ernstige ongelukken in de toekomst moeten voorkomen.

In Senegal komen vaker ernstige verkeersongelukken voor. Voertuigen in het land zijn vaak overvol en oud. Daarnaast zijn de snelwegen relatief smal en op veel plekken beschadigd. In 2017 kwamen bij een ander ernstig busongeluk 25 mensen om het leven.