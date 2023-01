VS laat een van de bekendste spionnen uit de Koude Oorlog na twintig jaar vrij

Delen via E-mail

Ana Belén Montes is dit weekend vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis. De Amerikaanse zat ruim twintig jaar vast voor een van de bekendste en succesvolste spionageoperaties tegen de Verenigde Staten.

Montes was voor haar arrestatie actief bij de Amerikaanse veiligheidsdienst DIA. De geboren Duitse begon haar carrière daar in 1985 en wist snel de positie van Cuba-analist te bemachtigen.

Gedurende haar carrière ontving ze gecodeerde berichten met opdrachten van de Cubaanse regering. Montes beantwoordde die via een pager.

Door de spionageactiviteiten van Montes was de Cubaanse regering jarenlang op de hoogte van vrijwel alle geheime operaties die de VS op het eiland uitvoerde. Zo onthulde ze de identiteit van ten minste vier Amerikaanse spionnen en gaf ze geheime documenten door.

Ze werd in september 2001 opgepakt na een anonieme tip over een hooggeplaatste medewerker die zou samenwerken met de Cubaanse regering. Vervolgens kreeg de FBI haar in het vizier.