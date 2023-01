Toestand docent die op school VS door zesjarige werd neergeschoten verbetert

Het gaat beter met de lerares die op een basisschool in Virginia door een zesjarige leerling werd neergeschoten. Dat heeft de politie gemeld aan Amerikaanse media . Zij is nog steeds in levensgevaar, maar volgens de autoriteiten is er “een stijgende lijn zichtbaar”.

De politie heeft de zesjarige jongen gearresteerd. Hij zit nog steeds vast. De jongen zou zijn lerares, die ergens in de dertig is, hebben neergeschoten na een discussie in de klas. Maar de politie heeft dit nog niet bevestigd.

De jongen schoot met een pistool. Waar dat vandaan kwam, wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoe hij het wapen mee naar binnen kon nemen. Er staan metaaldetectoren bij de ingang, maar niet elk kind wordt gefouilleerd.

De autoriteiten buigen zich verder over het lot van de zesjarige jongen. Hij zit in hechtenis en er wordt gekeken hoe "deze jongeman het best geholpen kan worden". De wetten van Virginia verbieden het om minderjarige als volwassenen te berechten.

