Duitse politie verijdelt chemische bomaanslag

Duitse antiterreurrechercheurs hebben een 32-jarige man opgepakt die een chemische aanslag zou hebben beraamd. De man, die de Iraanse nationaliteit heeft, werd opgepakt in Castrop-Rauxel in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er is ook een tweede persoon gearresteerd. Op welke manier deze persoon betrokken zou zijn is niet bekend.

De 32-jarige Iraniër wordt verdacht van het verkrijgen van de gifstoffen cyanide en ricine, meldden de openbaar aanklager van Düsseldorf, de politie van Recklinghausen en de politie van Münster in de nacht van zaterdag op zondag in een gezamenlijke verklaring. Ricine is een zeer giftig biologisch wapen.

De autoriteiten hebben zaterdagavond de woning van de verdachte in Castrop-Rauxel, zo'n 15 kilometer ten noordwesten van Dortmund, doorzocht. Een groot gebied rond de woning werd afgezet. Volgens een verslaggever van het Duitse persbureau DPA droegen hulpverleners beschermende pakken.

De Duitse krant Bild meldt dat de federale recherche de verdachte op het spoor zou zijn gekomen na een tip van een buitenlandse inlichtingendienst. Volgens de krant zou "een bevriende geheime dienst" de Duitse veiligheidsautoriteiten hebben gewaarschuwd voor een mogelijke chemische bomaanslag. Hoe ver de plannen gevorderd waren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie of wat het doelwit van de aanslag moest zijn.

