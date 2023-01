Veel doden en gewonden bij groot verkeersongeluk in China

Bij een groot verkeersongeluk in China zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker 17 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. Het ongeluk gebeurde rond 1.00 uur (lokale tijd) in het dorp Taoling nabij de stad Nanchang, in het oosten van het land.

Volgens het Chinese persbureau Xinhua reed een vrachtwagen in op een groep mensen die op straat stond voor een crematorium. Bij het crematorium zou zondagochtend een uitvaart plaatsvinden. Familieleden en vrienden van de overledene waren bezig met een eerbetoon.

De politie van Nanchang gaf een uur na het ongeval een waarschuwing uit voor mist. Eerder werd gedacht dat de weersomstandigheden een rol hadden gespeeld.

In China vinden regelmatig grote verkeersongelukken plaats, onder meer door het ontbreken van strenge veiligheidsregels. In september vorig jaar kwamen 27 mensen om het leven door een busongeluk in het zuidwesten van het land.

