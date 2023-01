Veel doden en gewonden bij groot verkeersongeluk China

Bij een groot verkeersongeluk in China zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker 17 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. Het ongeluk gebeurde rond 1.00 uur lokale tijd in Nanchang, in het oosten van het land.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht, maar mogelijk speelden de weersomstandigheden een rol. Dat meldt de Chinese staatszender CCTV.

De politie van Nanchang gaf een uur na het ongeval een waarschuwing uit voor de mist. "Het zicht op de weg is slecht, waardoor verkeersongelukken makkelijk kunnen plaatsvinden", zei de politie. "Let alstublieft op mistlampen, rij langzaam en voorzichtig, houdt een veilige afstand van de auto voor je, ontwijk voetgangers en verander niet van rijbaan om iemand in te halen".

In China vinden regelmatig grote verkeersongelukken plaats, onder meer door het ontbreken van strenge veiligheidsregels. In september vorig jaar kwamen 27 mensen om het leven door een busongeluk in het zuidwesten van het land.

