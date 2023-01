Dode en tientallen gewonden door metro-ongeluk in Mexico

Delen via E-mail

Minstens 57 mensen zijn zaterdag gewond geraakt toen twee metrostellen op elkaar botsten in een metrotunnel in Mexico-Stad. Zeker één persoon, een jonge vrouw, kwam bij het ongeluk om het leven.

De botsing vond plaats in een tunnel tussen de metrostations Potrero en La Raza. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft op Twitter steun betuigd aan de slachtoffers.

Er zijn vaker ongelukken met metro's in de Mexicaanse hoofdstad. In mei 2021 kwamen daar door een metro-ongeluk 26 mensen om het leven. Een treinstel viel meters naar beneden toen een brug instortte. Uit onderzoek bleek dat het ongeval was veroorzaakt door constructiefouten en problemen met onderhoud, waaronder het niet uitvoeren van routine-inspecties.