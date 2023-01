Iran executeert demonstranten: ambassadeur ontboden en demonstratie in Den Haag

Zaterdagochtend werden in Iran twee jonge mannen opgehangen voor hun aandeel in de grootschalige protesten in het land. Als reactie op de executies heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra opnieuw de Iraanse ambassadeur ontboden. Tientallen betogers kwamen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag om te protesteren tegen de executies.

Hoekstra twittert dat alle EU-lidstaten hetzelfde moeten doen. De Nederlandse regering ontbood vorige maand ook al de Iraanse ambassadeur nadat betogers ter dood waren gebracht. Hoekstra wijst erop dat er in Europees verband nieuwe sancties tegen het Iraanse regime in de maak zijn. "De acties van vandaag vragen om een nog sterkere reactie vanuit de EU", aldus de minister.

Vrijdag riep een aantal Tweede Kamerfracties uit zowel de coalitie als de oppositie de Nederlandse regering op om in Europa voorop te lopen bij het treffen van maatregelen tegen het Iraanse regime. Hoekstra is het met deze fractieleiders eens, stelde hij in een schriftelijke reactie. Wat hem betreft zal Nederland samen met andere landen "de druk op Iran inderdaad hoog houden".

Naar aanleiding van de executies kwamen zaterdag enkele tientallen betogers naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ze riepen leuzen als: "Stop executions in Iran" en "Khamenei moordenaar".

Duizenden arrestaties en honderden doden in Iran

In Iran vinden sinds half september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. Bij deze protesten, die de autoriteiten zien als rellen, zijn duizenden mensen opgepakt.

Volgens de mensenrechtenorganisatie HRANA zijn ruim vijfhonderd betogers omgekomen tijdens de protesten, onder wie zeventig minderjarigen. Ook zouden 68 leden van de veiligheidsdiensten zijn omgekomen.

Amnesty International meldde vorige maand dat zeker 26 mensen ter dood zijn veroordeeld in Iran vanwege hun deelname aan de protesten. De mensenrechtenorganisatie noemt die veroordelingen het gevolg van "schijnprocessen die zijn bedoeld om demonstranten te intimideren".

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De vrouw van Koerdische afkomst stierf nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hidjab niet op de juiste manier zou hebben gedragen.

Bekentenissen verkregen na dwang en marteling

De twintigjarige coach en 22-jarige karatekampioen die zaterdagochtend werden opgehangen, waren volgens de Iraanse autoriteiten betrokken bij de moord op een militair tijdens een demonstratie in het land.

Volgens Amnesty International heeft de rechtbank in Iran de 22-jarige karatekampioen Mohammad Mehdi Karami veroordeeld nadat hij onder dwang een bekentenis aflegde.

De advocaat van de twintigjarige Seyyed Mohammad Hosseini twitterde op 18 december dat Hosseini ernstig was gemarteld. Hij zou onder meer zijn vastgebonden, geslagen en geëlektrocuteerd. De Iraanse autoriteiten ontkennen dit.

Eerder

Aanbevolen artikelen