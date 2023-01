Journalisten opgepakt om delen video van broekplassende president Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan zijn zes journalisten opgepakt vanwege het verspreiden van een video waarin de president van het land in zijn broek lijkt te plassen. Dat meldt de internationale mediawaakhond Committee to Protect Journalists (CPJ) vrijdag op basis van berichtgeving door verschillende media en drie anonieme bronnen.

Vorige maand ging een video rond waarin de 71-jarige president Salva Kiir in zijn broek lijkt te plassen bij een officieel evenement.

Tijdens het zingen van het volkslied had de president niet door dat zich een natte vlek over zijn broek verspreidde. Nadat zich een plasje urine rond zijn voeten had gevormd, kregen meerdere omstanders door wat er aan de hand was. Dat was ook het moment dat de filmploeg van de staatsomroep SSBC, die het evenement live opnam, abrupt de camera wegdraaide.

De zes gearresteerde journalisten worden verdacht van het lekken van de video via sociale media. Volgens een woordvoerder van SSBC heeft de staatsomroep het beeld namelijk niet uitgezonden op televisie. De journalisten werden dinsdag en woensdag opgepakt, zei Patrick Oyet, de voorzitter van de Zuid-Soedanese journalistenvakbond.

Debat over bekwaamheid president en respect voor ouderen

De video ging al snel viraal en leidde tot een debat over het vermogen van Kiir om Zuid-Soedan te leiden. Hij is sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan in 2011 de president van het land. Sindsdien is het er onrustig en zijn er geen nieuwe verkiezingen geweest.

Op sociale media gaan vaker geruchten rond dat het niet goed gaat met Kiirs gezondheid, maar die worden altijd ontkend door overheidsfunctionarissen.

Volgens Muthoki Mumo van de Sub-Saharische tak van persvrijheidorganisatie CPJ past de arrestatie van de zes journalisten in een patroon. Bij negatieve berichtgeving zouden veiligheidsdiensten vaker journalisten arresteren. Hij roept op tot de vrijlating van de zes journalisten.

De video van de plassende president lokte ook een ander debat uit: of het wel ethisch is om zulk beeldmateriaal via sociale media te verspreiden en of het niet respectloos is richting ouderen.

Aanbevolen artikelen