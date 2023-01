Na 15 stemrondes is McCarthy nu al controle over Huis van Afgevaardigden kwijt

Het duurde even, maar na vijftien stemrondes werd Kevin McCarthy in de nacht van vrijdag op zaterdag eindelijk verkozen tot nieuwe spreker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij volgt Nancy Pelosi op, die eind november haar vertrek aankondigde nadat de Republikeinen de meerderheid in het Huis hadden gewonnen bij de tussentijdse verkiezingen. Wat kunnen we verwachten van McCarthy als voorzitter?

Doorgaans wordt de fractieleider van de grootste partij na één stemming aangewezen als voorzitter. Dat er vijftien stemrondes nodig waren voordat McCarthy eindelijk tot voorzitter werd verkozen, kwam door een groep van twintig radicaal-rechtse Republikeinen die zijn aanstelling blokkeerden.

Volgens McCarthy maakt dit één ding duidelijk, namelijk dat hij niet opgeeft. Op Twitter schreef hij: "Ik zal nooit opgeven voor jullie, het Amerikaanse volk".

Maar Amerikaanse media zijn een stuk negatiever over het getouwtrek in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. The New York Times noemde het de "meest pijnlijke en kritieke week van McCarthy's politieke carrière". Volgens de krant is afgelopen week wel duidelijk geworden wat voor persoon McCarthy is: een zachtaardige man die beter is in het geven van schouderklopjes dan beleidsvoering.

2:23 Afspelen knop Chaos in Washington: hierdoor is de Republikeinse Partij de controle kwijt

McCarthy deed grote concessies om voorzitter te worden

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is, na de vicepresident, de tweede in lijn om president te worden. De voorzitter beslist over de agenda van het Huis en overziet andere zaken met betrekking tot het aannemen of afwijzen van nieuwe wetten. McCarthy heeft de afgelopen week veel van zijn macht als nieuwe voorzitter moeten inleveren. Hij moest namelijk bepaalde beloftes en concessies doen om de groep ultraconservatieve Republikeinen aan boord te krijgen.

Een van de eisen van die groep was dat er maar één parlementariër nodig is voor een officiële stemming over de positie van de voorzitter. Vroeger waren daar minstens vijf parlementariërs voor nodig. Deze 'motie om te vertrekken' zal als een zwaard van Damocles boven McCarthy's hoofd hangen. Het betekent namelijk dat hij op elk moment weggestemd kan worden.

Een andere concessie die McCarthy deed gaat over het stemproces in het Huis. Vroeger was dat een stuk transparanter dan tegenwoordig. Conservatieven willen dat er minder achter gesloten deuren besloten wordt. Individuele parlementariërs zullen dus meer te zeggen krijgen over wat er door het lagerhuis komt, maar het stemproces zal ook een stuk trager worden.

McCarthy beloofde ook dat ultraconservatieve Republikeinen een plek krijgen in belangrijke commissies. Zij krijgen daardoor veel meer macht. Ook zal er meer aandacht worden besteed aan thema's die zij belangrijk vinden, zoals grenspolitiek en immigratie.

Zijn bereidheid om compromissen te sluiten heeft McCarthy het voorzitterschap opgeleverd. Maar er is ook veel kritiek. Dat McCarthy zo veel opgaf voor een radicale groep binnen zijn eigen partij, geeft volgens verschillende media aan dat zijn positie nu al verzwakt is. Waarschijnlijk zal McCarthy moeite krijgen de orde in het Huis te bewaren en bestaat er dus een kans dat de komende twee jaar veel op de afgelopen week gaan lijken.

Eerder

Aanbevolen artikelen