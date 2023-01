Mexico levert zoon 'El Chapo' nog niet uit aan VS, 29 doden na geweldsuitbarsting

Delen via E-mail

De geweldsuitbarsting in Mexico na de arrestatie van de zoon van drugsbaron 'El Chapo' heeft 29 mensen het leven gekost. Bij vuurgevechten kwamen tien militairen en negentien criminelen om het leven. Ondertussen heeft een Mexicaanse rechter een streep gehaald door een Amerikaans uitleveringsverzoek.

De Verenigde Staten hebben om uitlevering gevraagd en hadden maximaal 5 miljoen dollar uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van Ovidio Guzmán. Zijn vader, Joaquin 'El Chapo' Guzmán, zit al een levenslange celstraf uit in de Verenigde Staten vanwege moord, drugssmokkel en witwassen.

Na de arrestatie van de 32-jarige Guzmán kwam het tot een geweldsuitbarsting in Culiacán. Dat is de hoofdstad van het Sinaloakartel in het westen van Mexico. Gewapende groepen blokkeerden wegen en er waren volgens Mexicaanse media schietpartijen bij het vliegveld en de gevangenis. Meer dan honderd vluchten werden geannuleerd.