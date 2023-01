Ruim 400 reizigers al dagenlang vast in Singapore door kapot KLM-vliegtuig

Delen via E-mail

Een groep van vierhonderd reizigers zit al dagenlang vast in Singapore doordat een vliegtuig van KLM kapot is. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij tegenover De Telegraaf

De reizigers zouden woensdag vanuit Denapasar op Bali met een tussenstop in Singapore naar Amsterdam vliegen. "Maar daar zei de piloot dat de dynamo van de motor stuk was", citeert de krant een gedupeerde Nederlander. Na urenlang wachten moest iedereen van boord.

Het repareren van het vliegtuig neemt "meer tijd in beslag dan aanvankelijk gepland", verklaart een woordvoerder van KLM. Inmiddels zouden alle passagiers zijn omgeboekt. "Zij vliegen zaterdag, zondag of maandag naar huis."

De reizigers klagen over het gebrek aan informatie vanuit KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft wél voor alle reizigers een hotel geboekt. Ook krijgen gedupeerden 15 procent van de gemaakte kosten terug. "De veiligheid van de reizigers en de medewerkers is niet in het geding geweest."