Nieuw alzheimermedicijn goedgekeurd in VS, ondanks twijfels over veiligheid

In de Verenigde Staten is een nieuw medicijn goedgekeurd dat de ziekte van Alzheimer kan vertragen. Geneesmiddelenwaakhond FDA keurde het middel Lecanemab vrijdag goed. Ondanks de goedkeuring zijn er twijfels over de veiligheid. Ook zijn er bezwaren van artsen die zeggen dat het medicijn niet voldoende effectief is. Maar omdat er voor alzheimer nauwelijks andere behandelingen beschikbaar zijn, melden Amerikaanse media dat het middel patiënten toch hoop kan bieden.

Vorig najaar meldden de farmaceuten Eisai en Biogen dat Lecanemab de achteruitgang van de cognitieve functies (zoals geheugen en het oplossen van problemen) met 27 procent vertraagt. In het onderzoek kwam echter ook naar voren dat Lecanemab serieuze bijwerkingen kan veroorzaken, waaronder zwellingen in de hersenen en bloedingen. De bevindingen zijn op basis van een onderzoek met bijna 1800 patiënten

Het middel geneest alzheimer niet en het werkt alleen bij een vroeg stadium van de ziekte. Bovendien is het de vraag of de werking ervan, namelijk de hoeveelheid eiwit in de hersenen te verlagen, wel verband houdt met de ontwikkeling van alzheimer. Dat is wetenschappelijk gezien nog niet bewezen.

Alzheimer Nederland zei vorig jaar wel dat de resultaten van de farmaceuten deel uitmaken van "een positieve trend" in het alzheimeronderzoek.

Amerikaanse experts zijn verdeeld over het middel. Artsen en onderzoekers hebben onder meer tegen The Washington Post gezegd dat "dit het middel is waar al tientallen jaren naar gezocht wordt" maar ook dat "de voordelen voor patiënten niet opwegen tegen de risico's".

De studie door de farmaceuten duurde achttien maanden. Ook hier was het eindoordeel dat "langere onderzoeken nodig zijn", aldus The New York Times.

Volgens schattingen zitten zo'n 1,5 miljoen van de zes miljoen patiënten met alzheimer in de VS in een vroeg stadium van de ziekte. Of zij ook allemaal baat kunnen hebben bij het middel is nog maar de vraag. Het medicijn moet zo'n 26.500 dollar (24.850 euro) per jaar gaan kosten. Het nog niet duidelijk is of het vergoed wordt door Medicare, een van de grootste Amerikaanse zorgverzekeringsprogramma's.

In Europa is het middel nog niet beschikbaar.

