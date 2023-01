Zesjarige jongen schiet lerares neer op basisschool in VS na onenigheid

Een zesjarige jongen heeft vrijdagmiddag op een Amerikaanse basisschool op zijn lerares geschoten. Zij raakte daarbij zwaargewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, melden Amerikaanse media. De politie heeft de zesjarige gearresteerd.

De schietpartij vond plaats op een basisschool in Newport News in de Amerikaanse staat Virginia. De lerares, die ergens in de dertig is, verkeert "in levensgevaar". Een woordvoerder van de politie meldt dat "hier geen sprake was van een ongeluk". De jongen schoot met een pistool. Er wordt onderzocht waar dat vandaan kwam.