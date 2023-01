Bemanning Nederlands vrachtschip redt vier mannen op Atlantische Oceaan

Delen via E-mail

De bemanning van een vrachtschip uit Groningen heeft 28 december midden op de Atlantische Oceaan vier Amerikanen gered. Zij dreven daar op een klein vlot, nadat de roeiboot waarin ze zaten 22 uur eerder was gekapseisd. Dat meldt de rederij van het vrachtschip, Hanzevast Shipping, in een persbericht

De vier Amerikanen deden mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, een roeiwedstrijd van ruim 4.800 kilometer. Op 12 december vetrokken ze vanaf La Gomera, een van de Canarische Eilanden. Vanaf daar zouden ze naar het eiland Antigua in het oostelijk deel van de Caribische Zee varen

Maar in de ochtend van 28 december, toen ze dus al ruim twee weken onderweg waren, kapseisde hun boot. Daarom moesten de Amerikanen hun reddingsvlot gebruiken, dat volgens Hanzevast Shipping zo'n 4 vierkante meter groot was.

In de avond van 28 december kruisten de wegen van het grote vrachtschip ms Hanze Göteborg en het kleine vlot elkaar. De bemanning van het vrachtschip ontving een zwak, zogenoemd maydaynoodsignaal van het vlot. Op dat moment zat er zo'n 18 kilometer tussen de het schip en de vier Amerikanen.

Daarop gaf kapitein Yevhenii Feshchenko zijn bemanning opdracht een zogenoemde 'Search and Rescue'-operatie op touw te zetten. Ondanks de slechte verbinding met het vlot lukte het de locatie van het vlot te achterhalen. Na twee uur, toen het inmiddels donker was geworden, kreeg de bemanning van het vrachtschip de vier mensen op het vlot in zicht.