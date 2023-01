Goed nieuws voor wintersporters: vanaf zondag veel sneeuw in Alpenlanden

Wintersportliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: het gaat weer sneeuwen in de skigebieden. Volgens Weeronline zorgt een neerslaggebied zondag voor een flink pak sneeuw.

Door het warme begin van het jaar in Europa zijn de pistes bijna volledig ontdaan van sneeuw. Op de smalle witte stroken is het dringen voor alle skiërs en snowboarders.

Vanaf zondag gaat het vooral aan de west- en zuidkant van de Alpen stevig sneeuwen. Geduld wordt dan beloond, want ook vrijdag en zaterdag is van verse sneeuw nog geen sprake. "Omdat het in de nachten verder gaat afkoelen, kunnen de pistes wel al voorbereid worden op de sneeuwval door middel van sneeuwkanonnen", schrijft Weeronline.

Het sneeuwen begint in de Franse Alpen, maar later zal ook aan de zuidkant van Zwitserland winterse neerslag voorkomen. In de Italiaanse Alpen gaat het in eerste instantie alleen boven de 1.800 meter sneeuwen.